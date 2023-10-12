Вашингтон, 12 октября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России при желании могут освободить Харьков в течение нескольких дней, заявил 12 октября бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

РИА Новости/Виктор Антонюк

«Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней», — сказал он.

Далее, отметил Макгрегор, российская армия могла бы двинуться прямо на Киев. Почему она этого не делает, добавил он, остаётся только догадываться, но ВС России в состоянии осуществить такой план.

Кроме того, считает Макгрегор, Вооружённые силы РФ при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине. По его словам, российские военные продвинутся до самого Днепра, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет.

Макгрегор также считает, что Россия смогла за время спецоперации построить большую и мощную армию. По его словам, это отчасти «достижение» Белого дома, который проводил недальновидную политику по отношению к РФ. США пытались предотвратить создание мощного военного потенциала, но получил прямо противоположный результат.

Отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу тоже отмечал успехи российской армии. По его мнению, умело организованная оборона ВС России сорвала наступательную операцию ВСУ, которые пытались разделить группировку войск РФ пополам.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Кроме того, украинские войска также лишились 557 танков и 1900 единиц другой бронетехники.

После изучения доклада британского минобороны о ситуации на Украине полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер отметил, что на Западе находятся в процессе признания провального контрнаступления украинских войск.

Тем временем глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что контрнаступление ВСУ выбилось из графика.