Вашингтон, 10 октября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Умело организованная российскими военными оборона сорвала наступательную операцию ВСУ, которые пытались разделить группировку войск ВС РФ пополам. Об этом заявил отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для американского издания 19Fortyfive.

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«Российские войска ведут умелую оборону, не позволяя ВСУ добиться оперативного прорыва, который разделил бы силы Москвы на две части», — написал Атламазоглу.

По словам эксперта, Киеву нужен был такой разделяющий удар, чтобы приблизиться к Крыму на расстояние, с которого можно было бы обстреливать полуостров из артиллерии, но ВСУ потерпели неудачу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Атламазоглу заявил, что исключительная эффективность манёвров российской армии позволила остановить контрнаступление ВСУ. Он указал, что российские военные постоянно предпринимают мелкомасштабные контратаки, которые выводят из равновесия украинскую армию. Кроме того, дополнительное преимущество перед ВСУ даёт ВС России постоянная ротация подразделений.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Кроме того, украинские войска также лишились 557 танков и 1900 единиц другой бронетехники.