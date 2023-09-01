Вашингтон, 1 сентября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы России при необходимости способны освободить Одессу ради завершения военного конфликта на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

TASS/EPA/SEDAT SUNA/ТАСС

«Русские, очень взвешенно и очень осторожно продвигающиеся против украинцев в надежде, что кто-нибудь, обладающий здравым смыслом, придёт и договорится о прекращении конфликта, наконец-то придут к выводу, что это безнадежно», — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Макгрегор добавил, что ВС России продвинутся до самого Днепра, «прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет».

Если это не поможет заставить президента Украины Владимира Зеленского прекратить конфликт, то у Москвы «не останется другого выхода, кроме как продвигаться дальше, к границам Польши и Румынии», заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса имеет огромное историческое значение для России, а потому желание Москвы вернуть свои земли понятно и оправданно. Также он подчеркнул, что из-за неспособности ВСУ продолжать боевые действия в полном объёме Киев может вскоре потерять контроль над Одессой. Шансы Киева на удержание контроля над этим городом снижаются с каждым днём, отметил экс-аналитик.

23 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил, что осенью в зоне СВО стоит ожидать «очень много интересного». Он уточнил, что глава государства рассказал, что Россия пока не развернула все свои мощности на поле боя.