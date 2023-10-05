Сочи, Краснодарский край, 5 октября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь, заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тыс. человек», — уточнил президент.

Глава российского государства во время выступления на форуме клуба «Валдай» также сообщил, что ВСУ также лишись 557 танков и почти 1900 единиц прочей бронетехники различных классов.

Путин добавил, что Россия спокойно идёт к достижению целей специальной военной операции на Украине и все поставленные задачи реализует.

Президент в сентябре заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Путин тогда указал на отсутствие результатов так называемого контрнаступления украинской армии, которое началось 4 июня. Президент сообщал о 543 танках и 18 тысячах бронемашин ВСУ.

В июне на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума российский лидер заявил о попытках ВСУ провести контрнаступление по нескольким направлениям. Как тогда подчеркнул президент, у Киева нет шансов на успех.