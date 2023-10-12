Киев, 12 октября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ выбилось из графика. Об этом 12 октября заявил глава Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде».

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы из него выбились. Не отстаём, а выбились», — сказал Буданов, добавив, что это совсем другое толкование.

Он не уточнил, что имеет в виду под выбиванием из графика, но добавил, что тем не менее не всё пошло кувырком.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь. Кроме того, украинские войска также лишились 557 танков и 1900 единиц другой бронетехники.

После изучения доклада британского минобороны о ситуации на Украине полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер отметил, что на Западе находятся в процессе признания провального контрнаступления украинских войск.