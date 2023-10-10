Вашингтон, 10 октября, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Россия смогла за время спецоперации построить большую и мощную армию. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official.

Александр Река/ТАСС

Офицер признал, что Россия не только «нарастила вооружённые силы», но и модернизировала, реорганизовала армию.

«Мы, возможно, не видели такой смертоносной армии в Европе с начала 1980-х годов», — считает полковник.

По словам Макгрегора, это отчасти «достижение» Белого дома, который проводил недальновидную политику по отношению к РФ. США пытались предотвратить создание мощного военного потенциала, но получил прямо противоположный результат.

«Мы поступили очень глупо», — заключил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ввиду нехватки резервов Украина несёт очень большие потери и добиваться результата не может, убеждён военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Под Артёмовском реальная «мясорубка», и это последнее направление, где они что-то могли представить ввиду своего контрнаступления, которое в итоге захлебнулось», — сказал эксперт.

Сейчас ВСУ просто нечем удивить российские войска, отметил Матвийчук.

Умело организованная российскими военными оборона сорвала наступательную операцию ВСУ, которые пытались разделить группировку войск ВС РФ пополам. Об этом заявил отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу.

Вооружённые силы России ликвидировали в зоне спецоперации инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией, заявил 10 октября Дуглас Макгрегор.