Вена, 11 октября, 2023, 03:27 — ИА Регнум. На Западе находятся в процессе признания провального контрнаступления украинских войск. Такое мнение после изучения доклада британского минобороны о ситуации на Украине выразил полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

По оценкам британцев, продвижение ВСУ с начала контрнаступления якобы позволило Киеву «сковать» российские войска, но оперативной целью был прорыв к Азовскому морю в сочетании с необходимостью заставить Москву сесть за стол переговоров, указал австрийский военный.

С точки зрения Райснера, британцы пытаются по-новому интерпретировать это и тем самым ограничить репутационный ущерб.

За последние дни россиянам на некоторых участках удалось перейти в наступление. На самом деле, импульс должен быть у украинской стороны, добавил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор поразился тем, как Россия смогла за время спецоперации построить большую и мощную армию. По словам Макгрегора, это отчасти «достижение» Белого дома, который проводил недальновидную политику по отношению к РФ. США пытались предотвратить создание мощного военного потенциала, но получил прямо противоположный результат. Вашингтон поступил очень глупо, заключил военный.

Отставной офицер греческой армии Ставрос Атламазоглу признал, что умело организованная российскими военными оборона сорвала наступательную операцию ВСУ. Украинцы не смогли добиться оперативного прорыва, разделившего силы Москвы на две части. Киеву нужен был такой разделяющий удар, чтобы приблизиться к Крыму на расстояние, с которого можно обстреливать полуостров из артиллерии, но ВСУ потерпели неудачу, пояснил он.