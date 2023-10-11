Москва, 11 октября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Неизвестно, удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию в Израиле, но надо к этому стремиться, заявил 11 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Российской энергетической недели.

IMAGO/Hashem Zimmo/Global Look Press

«Расширение зоны конфликта может привести к тяжёлым последствиям. Кстати говоря, в том числе, и в сфере энергетики», — сказал президент.

Российский лидер призвал стороны конфликта в Израиле оставить в покое женщин и детей. По его словам, если мужчины хотят бороться, то пусть борются между собой, а детей и женщин необходимо оставить в покое.

В качестве одной из причин палестино-израильского конфликта Путин назвал поселенческую политику Израиля.

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Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.

По последним данным, число жителей Израиля, которые погибли в ходе эскалации конфликта с Палестиной, превысило 1200 человек. Число погибших при атаках Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 1055 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия продолжит диалог с обеими сторонами палестино-израильского конфликта. Россия должна сохранять равную дистанцию, это даст право на участие в процессе урегулирования. Не исключено, что Москва будет играть роль в этом процессе, добавил он.