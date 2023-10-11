Путин назвал одной из причин конфликта поселенческую политику Израиля
Москва, 11 октября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Поселенческая политика Израиля является одной из причин, приведших к взрыву насилия на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
«Поселенческая политика, кроме этого ещё ряд составляющих привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», — обратил внимание российский лидер.
Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа.
Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.
В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.
В Армии обороны Израиля 10 октября объявили о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. В ответ ХАМАС обстрелял крупнейший аэропорт Израиля — Бен-Гурион (расположен в Тель-Авиве).
Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с ИА Регнум поделился мнением, что Израилю предстоит тяжёлая война, на это указывает и обрушение мифа о непробиваемом «Железном куполе». В Израиле наблюдается внутренний кризис власти, кроме того, очевидно присутствие других внешних игроков в этом конфликте, сказал эксперт.