Москва, 11 октября, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Поселенческая политика Израиля является одной из причин, приведших к взрыву насилия на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поселенческая политика, кроме этого ещё ряд составляющих привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», — обратил внимание российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа.

Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны.

В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа.

В Армии обороны Израиля 10 октября объявили о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. В ответ ХАМАС обстрелял крупнейший аэропорт Израиля — Бен-Гурион (расположен в Тель-Авиве).

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с ИА Регнум поделился мнением, что Израилю предстоит тяжёлая война, на это указывает и обрушение мифа о непробиваемом «Железном куполе». В Израиле наблюдается внутренний кризис власти, кроме того, очевидно присутствие других внешних игроков в этом конфликте, сказал эксперт.