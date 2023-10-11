Москва, 11 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Россия продолжит диалог с обеими сторонами палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кадры с ним опубликованы 11 октября в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Дарья Антонова ИА Регнум МИД России

Представитель Кремля отметил, что нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовёшь. Но нужно помнить и о том, что стало предтечей нынешней ситуации.

«Для нас важно сохранять сбалансированный подход, оставаться в контакте с двумя сторонами конфликта», — подчеркнул Песков.

Россия должна сохранять равную дистанцию, это даст право на участие в процессе урегулирования. Не исключено, что Москва будет играть роль в этом процессе, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября Песков заявил, что вооружённый конфликт в Израиле и Палестине, обострившийся 7 октября после масштабной атаки движения ХАМАС, нужно выводить в мирное русло. Раскручивание витка насилия грозит дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта, это крайне беспокоит Москву.

Он также подчеркнул, что есть значительный риск вовлечения в палестино-израильский конфликт третьих сил. Серьёзные опасения вызывает и гуманитарная ситуация в секторе Газа.

Пресс-секретарь президента сообщил, что в планах у Владимира Путина пока нет контактов с высшим руководством Израиля и Палестины, но они могут быть согласованы оперативно.