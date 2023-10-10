Тель-Авив, Израиль, 11 октября, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля заявила об атаке на десятки целей в секторе Газа, от которых исходит большое количество террористических действий против Израиля.

Scott Bobb Руины в Секторе Газа

«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 70 целям в районе Дарадж-Туффа», — говорится в сообщении.

По информации израильских военных, район Дарадж-Туффа используется ХАМАС в качестве террористического центра, откуда идёт большое количество терактов против Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших при атаках ЦАХАЛ по сектору Газа увеличилось до 900 палестинцев, уточнили в минздраве Газы. Среди жертв числятся 260 детей и 230 женщин. Предварительно известно о 4,5 тыс. пострадавших, получивших различные ранения.

Ранее член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что в операции против Израиля участвуют почти 2 тысячи бойцов, в секторе Газа их 40 тысяч. Он назвал причиной операции ряд действий властей Израиля за последний год, например, усиление давления на палестинских заключенных.

Утром 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. В ответ Израиль нанёс удары по сектору Газа.