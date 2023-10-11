Путин призвал стороны конфликта в Израиле оставить в покое женщин и детей
Москва, 11 октября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Необходимо свести к нулю потери среди гражданского населения в палестино-израильском конфликте, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на Российской энергетической неделе.
«Какой бы уровень ожесточения с обеих сторон не был, нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к минимуму, к нулю потери среди гражданского населения», — отметил российский лидер.
По его словам, если мужчины хотят бороться, то пусть борются между собой, а «детей и женщин необходимо оставить в покое, и это касается обеих сторон конфликта».
Как сообщало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1200 человек, в секторе Газа — более 1000 человек.
Посол РФ Анатолий Викторов заявил, что всем находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки, стоит покинуть страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами.