Москва, 11 октября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Необходимо свести к нулю потери среди гражданского населения в палестино-израильском конфликте, заявил 11 октября президент России Владимир Путин на Российской энергетической неделе.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Президент России Владимир Путин

«Какой бы уровень ожесточения с обеих сторон не был, нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к минимуму, к нулю потери среди гражданского населения», — отметил российский лидер.

По его словам, если мужчины хотят бороться, то пусть борются между собой, а «детей и женщин необходимо оставить в покое, и это касается обеих сторон конфликта».

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Как сообщало ИА Регнум, 7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа, контроль над населёнными пунктами был восстановлен. По официальным данным, в Израиле погибли более 1200 человек, в секторе Газа — более 1000 человек.

Посол РФ Анатолий Викторов заявил, что всем находящимся в Израиле гражданам России не следует дожидаться дальнейшего обострения обстановки, стоит покинуть страну, воспользовавшись действующими регулярными авиарейсами.