Газа, Палестина, 11 октября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке не менее 1055 жителей сектора Газа погибли и более пяти тысяч человек пострадали, заявили 11 октября в министерстве здравоохранения Палестины.

Mamoun Wazwaz/Global Look Press Mamoun Wazwaz/Global Look Press

«1055 человек погибли, около 5184 пострадали в секторе Газа, еще 23 человека погибли на Западном берегу (реки Иордан. — Прим. ред.), около 130 ранены», — сказано в сообщении ведомства.

7 октября ХАМАС провёл ракетную атаку на территорию Израиля, также были захвачены несколько населённых пунктов. Израиль нанёс ответные удары по сектору Газа. По официальным данным, в Израиле погибли более 1200 человек, более 100 человек были взяты в плен, в секторе Газа погибли более 1000 человек. Власти Израиля заявили о переводе государства в состояние войны. В Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит «к фазе полного уничтожения ХАМАС». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наземной операции против ХАМАС в секторе Газа. Стороны продолжают обмен ударами.

В МИД призвали граждан России не ездить в Израиль и на палестинские территории, а уже находящихся там сограждан — соблюдать максимальную осторожность и для минимизации рисков оставаться на связи с дипломатами. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что граждане России, находящиеся в Израиле, могут покинуть страну, поскольку авиарейсы продолжают выполняться, а вопрос об эвакуации граждан, находящихся в Палестине, прорабатывается.

В результате атак со стороны ХАМАС в Израиле погибли четверо граждан России, шесть человек пропали без вести, сообщали в посольстве РФ. Представители ХАМАС заявляли, что среди взятых ими в плен в Израиле — десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. Эта информация проверяется, сказал 10 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что Израилю предстоит тяжёлая война, на что указывает и обрушение мифа о непробиваемом «Железном куполе». В Израиле наблюдается внутренний кризис власти, кроме того, очевидно присутствие других внешних игроков в этом конфликте, сказал эксперт.