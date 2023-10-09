Москва, 9 октября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Миссия миротворческого контингента России в Нагорном Карабахе остаётся востребованной, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Роль нашего контингента востребована, и я полагаю, что в дальнейшем она также будет необходима», — сказал он в интервью РБК.

Так, уточнил он, остаётся вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались.

Кроме того, нельзя исключать, что часть уехавших из Карабаха жителей на каком-то этапе примет решение вернуться.

«И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия», — добавил дипломат.

Вопрос, какими могли бы быть модальности дальнейшего пребывания российского контингента, будет обсуждаться и решаться между Москвой и Баку по установленным каналам, заключил Галузин.

Как сообщало ИА Регнум, российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, свернули три наблюдательных поста в Мартунинском и Мардакертском районах, а также в Аскеранском районе.

Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны договорилисьсложить оружие. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев. При этом 20 сентября в Карабахе обстреляли их автомобиль. Несколько миротворцев погибли, в том числе замкомандующего российским контингентом в регионе Иван Ковган. Баку пообещал наказать виновных в гибели российских военнослужащих.

Выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября, президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы погибли, защищая армянское население в Нагорном Карабахе.

Российский президент также 5 октября напомнил, что руководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана.