Москва, 8 октября, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Российские миротворцы, выполняющие задачи в Нагорном Карабахе, свернули два наблюдательных поста в Мартунинском и Мардакертском районах, сообщила 8 октября пресс-служба Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«В связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Мартунинском и Мардакертском районах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что за прошедшие сутки в регионе не зафиксировали нарушений режима прекращения огня. Миротворцы продолжают взаимодействовать с Баку и Степанакертом для соблюдения гуманитарного права.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября в Минобороны России сообщили о сворачивании поста в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. На следующий день стороны согласовали согласие сложить оружие. Переговоры проходили при посредничестве российских миротворцев. При этом 20 сентября в Карабахе обстреляли их автомобиль. Несколько миротворцев погибли, в том числе замкомандующего российского контингента в регионе Иван Ковган. Баку пообещал наказать виновных в гибели российских военнослужащих.

Президент России Владимир Путин 5 октября напомнил, что руководство Армении официально признало Нагорный Карабах частью Азербайджана. В Праге осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал азербайджанскую территорию в границах, включающих Нагорный Карабах. Позднее глава республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении её функционирования с 1 января 2024 года.