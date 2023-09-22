Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Расследование гибели российских миротворцев даёт результаты, виновные понесут наказание. В этом уверила азербайджанская сторона главу МИД России Сергея Лаврова в ходе встречи 22 сентября, сообщается на сайте российского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Встреча Лаврова с делегацией Азербайджана во главе с министром иностранных дел страны Джейхун Байрамовым состоялась на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Азербайджанская сторона принесла извинения России за гибель 20 сентября в Нагорном Карабахе военнослужащих российского миротворческого контингента.

Как заверила азербайджанская сторона, в настоящее время проводится тщательное расследование причин и обстоятельств трагедии, которое уже дало результаты, а виновные понесут заслуженное наказание.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в регионе, обратив особое внимание на гуманитарную составляющую, а также ряд других актуальных международных проблем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, встреча главы МИД России Лаврова с главой МИД Азербайджана Байрамовым в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев.

Трагедия произошла 20 сентября, в Нагорном Карабахе был обстрелян автомобиль с российскими миротворцами. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. В том числе погиб замкомандующего российского контингента в регионе Иван Ковган. В Азербайджане задержали подозреваемых в гибели миротворцев.

Захарова указала, что погибшие в Карабахе военнослужащие приняли на себя удар, выполняя мирную миссию. Дипломат добавила, что вечный позор ляжет на тех, кто клеветал на миротворцев и проявлял чёрную неблагодарность.

Российский президент Владимир Путин 12 сентября отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Российский лидер указал, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Он подчеркнул, что это было решение не России, а сегодняшнего руководства Армении.