Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Жителей севера Израиля призвали покинуть свои дома из-за опасения эскалации на границе с Ливаном, сообщила израильская газета «Едиот ахронот».

Global Look Press/Yi LanÂasayage/XinHua

По её данным, израильских граждан, которые проживают в приграничных областях, призвали эвакуироваться на один-два дня.

Отряд бойцов шиитского движения «Хезболла» 8 октября обстрелял позиции армии Израиля на границе с Ливаном. Бойцы также нанесли удары по позициям израильских военных в Зыбдине и Рувейсат-эль-Алам.

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о миномётном обстреле города Метула, расположенного вблизи границы с Ливаном. По словам военных, после обысков в этом районе нашли остатки боеприпасов. После этого израильские военные ударили по одному из районов Ливана в ответ на обстрел.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Израилю, выпустив более двух тысяч ракет. В ответ армия Израиля начала наносить удары по объектам ХАМАС. ЦАХАЛ, в частности, нанесла удары по командным центрам палестинского движения.

В Израиле также заявили, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны ЦАХАЛ объявила о «готовности к войне». В ведомстве сообщили, что израильские граждане в южных и центральных районах страны должны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ.

В результате обострения палестино-израильского конфликта в Израиле погибли более 300 человек, ещё более 1,5 тысячи пострадали. При этом в секторе Газа, по последним данным, погибли 320 человек, около 1990 ранены.