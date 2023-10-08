Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Израильские военные заявили о миномётном обстреле города Метула, расположенного в северной части страны, со стороны границы с Ливаном. Об этом 8 октября написала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

«Было получено сообщение о миномётных обстрелах района возле Метулы со стороны голубой линии (границы между Ливаном и Израилем. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после проведённых в этом районе обысков были обнаружены остатки боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 октября израильская армия приняла решение ударить по одному из районов Ливана в ответ на «обстрел». По данным ливанского телеканала al-Mayadeen, была обстреляна деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.

Ранее в этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны закончила первую фаза операции «Железные мечи» против палестинского движения ХАМАС. По его словам, израильские военные уничтожили большую часть сил палестинцев, которые до этого вошли на территорию страны.