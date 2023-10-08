Бейрут, 8 октября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Отряд бойцов шиитского движения «Хезболла» произвёл обстрелы трёх позиций армии Израиля, включая радиолокационную станцию, на границе с Ливаном. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба вооруженного крыла движения, заявление которой процитировал телеканал Al Mayadeen.

Global Look Press/: Global Look Press/Keystone Press Agency

«В ходе проведённой операции возле ферм Шебаа был открыт огонь по израильской радиолокационной станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также бойцы «Хезболлы» обстреляли две позиции израильских военных в Зыбдине и Рувейсат-эль-Алам и нанесли урон объектам армии Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о миномётном обстреле города Метула, который расположен в северной части страны, со стороны границы с Ливаном. По словам военных, после обысков в этом районе были найдены остатки боеприпасов.

Позднее в этот же день израильские войска ударили по одному из районов Ливана в ответ на обстрел. В армии Израиля заявили о готовности продолжать действовать во всех регионах и в любое время для обеспечения безопасности мирного населения страны.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по Израилю, по информации израильских военных, для атаки использовалось более двух тысяч ракет. В ответ армия Израиля атаковала объекты радикального движения и нанесла удар по трём командным центрам ХАМАС. Позднее в этот же день движение «Хезболла» пообещало начать боевые действия против Израиля в случае, если израильские воска начнут наземную операцию в Секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 8 октября заявил, ЦАХАЛ завершила первую фазу операции «Железные мечи» и уничтожила большую часть палестинских боевиков, которые на фоне обстрелов проникли в страну. Политик уточнил, что Израиль вступает в долгую и тяжёлую войну и обвинил ХАМАС в её начале.