Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Удары по одному из районов Ливана в ответ на «обстрел» решил нанести Израиль. Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном 8 октября в Telegram-канале.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Артиллерия ЦАХАЛа в настоящее время наносит удары по району в Ливане, откуда осуществлялся обстрел (Израиля. — Прим. ред.)», — уточняется в сообщении.

При этом отмечается, что Армия обороны Израиля готовилась к вероятности развития событий таким образом и будет продолжать действовать во всех регионах и в любое время, если возникнет необходимость в обеспечении безопасности мирного населения Израиля.

В свою очередь, ливанский телеканал al-Mayadeen уточнил, что под удары ЦАХАЛ попала деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.

Ранее ИА Регнум сообщало, что не менее 20 тысяч жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в регионе.

Вечером 7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население сектора Газа немедленно покинуть территорию. Он предупредил, что Вооружённые силы Израиля используют всю свою мощь и будут превращать в руины места, где действует радикальное палестинское движение ХАМАС.