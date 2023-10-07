Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 20:35 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в Израиле после перерыва. Как стало известно вечером 7 октября, сектор Газа вновь выпустил ракеты.

Кадр из видео

На кадрах из соцсетей видны десятки огней летящих на Израиль ракет. В какой-то момент все они пропадают в тёмной дали.

По данным издания The Timse of Israel, очередному обстрелу подвергся Тель-Авив и его окрестности. В городе работает воздушная тревога, слышатся взрывы.

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Как сообщало ИА Регнум, движение ХАМАС ранним утром 7 октября обстреляло Израиль десятками ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проникновении на территорию страны на фоне этого боевиков из сектора Газа и объявила о «готовности к войне». Вскоре израильская сторона начала наносить ответные удары, самолёты ВВС Израиля ударили по 21 объекту ХАМАС.

В результате атак со стороны сектора Газа в Израиле погибли более ста человек, ранены оказались ещё 908 жителей. В министерстве здравоохранения Палестины сообщили, что от ответных обстрелов погиб 161 человек, 931 получил ранение. Один из ударов по зданию ХАМАС попал в прямой эфир телеканала Al Jazeera.