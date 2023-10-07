Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Израилем. Об этом 7 октября сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Из разных частей сектора Газа в сторону Израиля выпущены десятки ракет. Ответа с израильской стороны пока не последовало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены предупреждения населения о ракетных обстрелах. Как уточнила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), предупреждающие сирены также звучали в южных городах Ашдод, Ашкелон, Беэр-Шева.