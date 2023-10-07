Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Удар ВВС Израиля по одному из объектов ХАМАС в секторе Газа попал в прямой эфир телевидения. Момент взрыва показал канал Al Jazeera.

Кадр из видео

В видео послышался звук прилетевшей ракеты и последовавший за этим взрыв на крыше здания. Журналистка, ведущая прямое включение с места событий, вскрикнула от неожиданности.

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Продолжая диалог с ведущим, она сообщила, что с ней всё в порядке.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС совершило ракетный обстрел Израиля, выпустив десятки ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о проникновении на территорию страны боевиков из сектора Газа и объявила о «готовности к войне». Израильские военные начали наносить ответные удары, самолёты ВВС Израиля ударили по 17 военным объектам и четырём оперативным командным центрам ХАМАС. В результате атак со стороны сектора Газа в Израиле погибли более ста человек, ранены оказались ещё 908 жителей. В министерстве здравоохранения Палестины сообщили, что от ответных обстрелов погиб 161 человек, 931 получил ранение.