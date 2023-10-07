Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Число погибших в Израиле в результате нападения палестинского движения ХАМАС превысило 100 человек, сообщило издание The Times of Israel, ссылаясь на данные медицинских учреждений.

Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

Кроме того, по последним данным минздрава, ранения получили 908 израильтян. По данным журналистов, силы ХАМАС проникают на территорию Израиля и нападают на военнослужащих и мирных жителей.

«Надо честно сказать: результаты этого нападения серьёзны. Вскоре некоторые слухи подтвердятся и станут для всех нас плохими и болезненными новостями. Выражаю соболезнования семьям погибших и молюсь за выздоровление всех раненых», — процитировало издание заявление лидера оппозиционной партии «Национальное единство» Бенни Ганца.

Израильская авиация нанесла удары по 21 объекту на палестинской территории. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что от атак Израиля погиб 161 человек, 931 получил ранение.

Бои между ХАМАС и израильской армией начались утром 7 октября. Сначала с территории сектора Газа по Израилю нанесли массированный ракетный удар. Посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что палестинское движение запустило более 3 тыс. ракет. Он обвинил в происходящем ХАМАС и Иран.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что началась настоящая война.

ХАМАС опубликовала видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4 с помощью беспилотника.

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что вина за эскалацию конфликта лежит на Израиле, так как он отказывается признавать палестинскую государственность. Дипломат заявил, что мирный процесс станет возможным после признания Тель-Авивом принципа двух государств.