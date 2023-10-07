Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета зачислили в мобилизационный резерв армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщило местное издание Walla.

Ilia Yefimovich/ dpa/picture-alliance/TASS Нафтали Беннет

«Беннета зачислили в резервисты на пункте сбора армии обороны Израиля», — говорится в сообщении.

До этого ЦАХАЛ объявил о масштабной мобилизации резервов из-за атак со стороны сектора Газа.

Беннет занимал пост премьер-министра Израиля с июня 2021 по июль 2022 года. До этого он занимал должность министра обороны Израиля.

ХАМАС 7 октября совершило массированный ракетный обстрел территории Израиля, выпустив десятки ракет. В Израиле заявили, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне».

Позднее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС объявило войну.

Израильские военные начали наносить удары по целям на территории сектора Газа. Самолёты ВВС Израиля ударили по 17 военным объектам и четырём оперативным командным центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

В результате атак со стороны сектора Газа в Израиле погибли более ста человек, а ранения получили 908 жителей. При этом министерство здравоохранения Палестины сообщило, что от атак Израиля погиб 161 человек, 931 получил ранение.