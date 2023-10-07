Тель-Авив, Израиль, 7 октября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС объявило войну, израильские войска ведут бои с противником.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

«ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Израиля», — сказал он

Галант по итогам совещания по оценке ситуации с руководством силовых ведомств добавил, что израильские войска повсеместно ведут бои с противником.

Утром 7 октября сектор Газа совершил массированный ракетный обстрел территории Израиля, выпустив десятки ракет. На юге Израиля вдоль границы с сектором Газа, а также в Тель-Авиве и его пригородах сработали сирены. При обстреле Израиля со стороны Газы погибла женщина. Ещё пострадали по меньшей мере трое человек.

В Израиле заявили, что после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы страны армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне». Израильские военные начали наносить удары по целям на территории сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив на срочное совещание с руководством силовых структур страны.