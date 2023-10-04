Москва, 4 октября, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) 4 октября осудил проведение специальной военной операции и заявил о продлении санкций в отношении России до момента завершения украинского конфликта. Таким образом, остаётся в силе решение об отстранении российских команд и клубов от участия в турнирах под эгидой федерации, сообщила пресс-служба ФИФА.

Marcello Casal Jr

Ранее федерация допустила до соревнований российские сборные игроков до 17 лет.

Решение об ограничении допуска российских футболистов до участия в турнирах ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли 28 февраля 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции. После этого сборная России не провела стыковые матчи за право участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре и не участвовала в жеребьёвке отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.

Позднее, в сентябре 2023 года президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что санкции всё ещё в силе. Помимо этого, он сказал о разрыве спонсорского контракта с «Газпромом», отметив, что Союз имеет нулевую терпимость не только к клубам, но и к спонсорам из России. Но после этого глава ФИФА Джанни Инфантино допустил участие сборной России в следующем чемпионате мира.

В конце сентября исполком УЕФА решил допустить сборные России до 17 лет до соревнований без флага, гимна и национальной символики, но Украина, Польша, Англия, Латвия и Литва решили бойкотировать матчи с участием россиян. Киев назвал решение союза безосновательным и толерантным по отношению к политике российских властей. Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон извинился за предложение допустить юношеские сборные, но, как отметил в беседе с ИА Регнум глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв, его принудили к этому объявившие бойкот страны. Извинения противоречат европейским понятиям о свободе, отметил он.