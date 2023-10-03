Москва, 3 октября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Страны, которые бойкотируют участие российских спортсменов в международных соревнованиях, вынудили первого вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карла-Эрика Нильссона извиняться за решение всей организации, что противоречит европейским понятиям о свободе. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Пресс-служба Шведского футбольного союза

Ранее первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон извинился за предложение допустить юношеские сборные России до международных турниров. По его мнению, УЕФА хочет проверить, правильно ли мыслили в Союзе с точки зрения допуска детей, которые не должны наказываться за «акты насилия взрослых». Причём после допуска юношеских сборных России футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы объявили о бойкоте всех матчей со сборными из РФ.

Как отметил депутат Свищёв, решение о допуске российских юниоров — это продуманный и взвешенный шаг, который предусматривал риски и финансовые, и юридические.

«О том, что будет принято такое решение, знали все, в том числе федерации тех стран, которые сейчас говорят о бойкоте. Но после голосование в УЕФА вдруг начались выступления против. И на того же Нильссона стали давить, хотя вообще не только из-за него же принято такое решение. Отсюда и это вынужденное заявление с подобием извинения. И вот эта свобода слова, свобода действий — то, о чём нам говорят в Европе — это вещи далёкие от правды», — поделился Свищёв.

По его мнению, очевидно, что на первого вице-президента УЕФА надавили политики из стран, выступающих против участия России в соревнованиях. Депутат выразил уверенность, что такими бойкотами власти европейских государств мешают нормальному развитию спорта в своих странах.

«Они же сами мешают возможностям и развитию своих спортсменов, лишают их возможности свободно соревноваться со всеми. И поэтому они наказывают не нас и не УЕФА, а своих спортсменов», — подчеркнул Свищёв.

В свою очередь спортивный журналист Анатолий Горсков допустил, что окончательное решение о допуске российских юношеских команд ещё не принято. Более того, по его мнению, извинение Нильссона тому подтверждение.

«УЕФА ранее закинул такую информационную бомбу, они проверили реакцию стран-членов союза. Они сделали вид, что пытаются нас вернуть, но когда выявилась негативная реакция от многих стран, то сейчас они имеют право сказать, что мол мы пытались, но получили отрицательную реакцию», — отметил Горсков.

Он предположил, что комитет УЕФА не планировал изначально давать допуск молодым российским спортсменам. Сейчас, по мнению Горскова, могут аргументировать персмотр своего решения и отказ несколькими обстоятельствами. Во-первых, для молодых граждан России, по мнению УЕФА, гораздо безопаснее будет воздержаться от поездки и столкновения со спортсменами из других стран. А, во-вторых, как отметил эксперт, может пострадать имидж УЕФА и отказ от сотрудничества многих постоянных спонсоров, поскольку большинство телевизионных прав по юношеским сборным принадлежат англичанам.

26 сентября пресс-служба УЕФА сообщила о решении организации допустить к международным турнирам сборные России до 17 лет по футболу. При этом предполагается, что мужские и женские команды будут проводить свои матчи без флага, гимна и какой-либо национальной символики.

Сразу же после объявления футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы объявили о бойкоте всех матчей с какими-либо сборными России.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. В такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным», сказал президент.