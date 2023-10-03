Ньон, Швейцария, 3 октября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Первый вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Карл-Эрик Нильссон извинился за предложение допустить юношеские сборные России до международных турниров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Шведской спортивной конфедерации.

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Карл-Эрик Нильссон выразил сожаление и обратил внимание на то, что его позиция была воспринята неправильно. Он заверил, что продолжает отстаивать общую позицию.

«Однако я понимаю, что УЕФА хочет проверить, правильно ли мы мыслили с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они могут быть наказаны за акты насилия, совершённые взрослыми», — заявил вице-президент УЕФА.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября пресс-служба УЕФА сообщила о решении организации допустить к международным турнирам сборные России до 17 лет по футболу. При этом предполагается, что мужские и женские команды будут проводить свои матчи без флага, гимна и какой-либо национальной символики.

Сразу же после объявления футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы объявили о бойкоте всех матчей с какими-либо сборными России.