Цюрих, Швейцария, 21 сентября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил 21 сентября, что не исключает возможности участия российской сборной по футболу в следующем чемпионате мира.

«Будет видно», — заявил он РИА Новости на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года ФИФА поменяла формат проведения чемпионата мира. Так, участников турнира будут делить на 12 групп по четыре команды, в финале состязания сойдутся 48 команд. В 1/16 финала чемпионата мира выйдут команды, занявшие в своих группах первое и второе места, а также восемь ставших третьими сборных, а общее число матчей на турнире возрастёт до 104 вместо 80.

В марте 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА решили отстранить сборные России от соревнований, из-за чего российские клубы не были допущены до еврокубков. Через год Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, в котором говорится, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах УЕФА не является дискриминационным. 22 июня представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС в Москве выразил надежду на то, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

Позднее, 18 сентября, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что российских футболистов не допустят к европейским соревнованиям пока не завершится конфликт на Украине. Он также сказал о разрыве спонсорского контракта с «Газпромом», отметив, что Союз имеет нулевую терпимость не только к клубам, но и к спонсорам из России.