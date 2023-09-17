Москва, 18 сентября, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Российских футболистов не допустят к европейским соревнованиям пока не завершится конфликт на Украине. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Uefa.com Александер Чеферин

«Россия вернётся в (европейский) футбол только после окончания ситуации на Украине», — цитирует Александра Чеферина Sportklub.

Помимо этого, президент УЕФА сказал о разрыве спонсорского контракта с «Газпромом», отметив, что Союз имеет нулевую терпимость не только к клубам, но и к спонсорам из России.

Через несколько дней после начала СВО было прекращено сотрудничество со спонсором.

«Это просто должно было быть сделано как своего рода символический акт. После начала СВО трудно вокруг стадиона, где сотни миллионов людей смотрят игры, рекламировать эту компанию. Мне жаль, что это так, но мы должны были это сделать. Но также факт, что больше всего кричат по этому поводу те, кто всё ещё покупает газ у той же компании», — добавил глава УЕФА.

Как сообщало ИА Регнум, организаторы Лиги чемпионов Европейского футбольного союза выбрали всех участников группового этапа нынешнего сезона, в список вошли 32 команды.

УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) в марте 2022 года решили отстранить сборные России от соревнований. Из-за этого российские клубы не были допущены до еврокубков.

В мае 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, в котором говорится, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах УЕФА не является дискриминационным.

22 июня представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС в Москве выразил надежду на то, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.

В июле Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в ФИФА и УЕФА с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из числа членов организаций. Как аргумент — участие клубов Крыма в матчах Второй лиги.