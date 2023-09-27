Киев, 27 сентября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы приняли решение бойкотировать все футбольные матчи с участием национальных сборных России после допуска к участию в европейских турнирах российских юниоров, передаёт 27 сентября «Страна. ua» со ссылкой на сообщение Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Максим Богодвид/РИА Новости

Как сообщалось ранее, исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение допустить сборные России в возрасте до 17 лет до международных соревнований в нынешнем сезоне. При этом ни флаг, ни гимн, ни национальную символику России на форме использовать не разрешено, а матчи не смогут проводиться на территории РФ. Дисквалификация всех остальных (взрослых) национальных команд России остаётся в силе, отметили в УЕФА.

Решение европейской ассоциации раскритиковали в Киеве. Руководители украинской федерации назвали его безосновательным и заявили, что УЕФА проявило «толерантность» к политическим действиям России. В Киеве объявили о бойкоте всех матчей с участием российских команд, в знак «солидарности» к Украине присоединились и представители других указанных стран.

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России от участия в международных соревнованиях. Кроме того, российские клубы не были допущены до еврокубков.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. В такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным», сказал президент.