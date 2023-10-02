Брюссель, 2 октября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до €5 млрд. Об этом он заявил 2 октября по итогам неформальной встречи в Киеве глав МИД стран Евросоюза. Трансляция ведется на странице ЕС в X (бывший Twitter).

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa

«Я предложил новый двусторонний многолетний пакет военной помощи [Киеву] из Европейского фонда мира в размере до €5 млрд на следующий год. Я надеюсь, что мы сможем достичь соглашения до конца этого года в ходе согласования поправок в многолетний бюджет ЕС», ― сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Он также добавил, что пока главы МИД ЕС не достигли соглашения о выделении Киеву военной помощи на 2024 год.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября президент США Джо Байден подписал ранее одобренный Конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства на 45 дней. При этом в документе не предусмотрено нового финансирования Вашингтоном Киева. В тот же день американский лидер отметил, что США не должны позволять себе прекращение поддержки Украины.

В МИД России назвали принятие в США временного бюджета, в котором нет средств для поддержки Украины, игрой на публику. В российском ведомстве уверены, что США продолжат поддерживать Киев.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал невключение помощи Украине в бюджет США временным решением. Он добавил, что США сохранят вовлечённость в конфликт на Украине.

В свою очередь, Боррель заверил, что Киев не останется без помощи Евросоюза, независимо от происходящего в США. Напротив, добавил он, ЕС намерен повышать её. По словам Борреля, с начала 2023 года ЕС передал Украине 300 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 2,6 тыс. ракет. В Европе будет наращиваться производство боеприпасов для Украины, указал дипломат.