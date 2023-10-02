Москва, 2 октября, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Американская вовлечённость в конфликт на Украине не прекратится, сообщил 2 октября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

U. S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Конечно, Америка продолжит свою вовлечённость в этот конфликт», — заявил Песков и назвал отсутствие в бюджете США расходов на финансирование Украины временным явлением.

Американский Сенат 30 сентября одобрил законопроект о временном финансировании правительства страны. На следующий день, 1 октября, американский президент Джо Байден подписал документ.

Благодаря этому американское правительство получает финансирование и сможет продолжить работу. Однако законом не предусмотрено нового финансирования Киева.

Комментируя принятое решение, американский лидер заявил, что Вашингтон не откажется от финансовой поддержки Украины и «не уйдёт». Он обратился к спикеру палаты представителей Кевину Маккарти с просьбой гарантировать дальнейшую помощь Киеву.