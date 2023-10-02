Москва, 2 октября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Принятие в США временного бюджета, в котором нет средств для поддержки Украины, не изменит позицию Вашингтона по украинскому конфликту и является шоу на публику. Об этом 2 октября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

По словам дипломата, Соединённые Штаты, несмотря на принятие временного бюджета без средств для помощи Украине, будут продолжать поддерживать Киев.

«Не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику. Это трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку клиентов в Киеве не меняется», — сказал он.

Рябков отметил, что в этом вопросе дрязги между двумя партиями США стоят в стороне от вопроса о помощи Украине, а потому, по его мнению, Вашингтон найдёт деньги для поддержки Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября президент США Джо Байден подписал ранее одобренный Конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства на 45 дней — до 17 ноября. Это позволило устранить ожидаемый шатдаун деятельности американских властей, который мог произойти с 1 октября.

Ранее в этот же день американский лидер отметил, что США не должны позволять себе прекращение поддержки Украины, однако в этом соглашении не предусмотрено нового финансирования Вашингтоном Киева. Байден подчеркнул, что ждёт от спикера палаты представителей Кевина Маккарти полной приверженности дальнейшей поддержки Украины.

Накануне, 30 сентября, сенат США одобрил законопроект временного финансирования правительства до 17 ноября. До этого законопроект поддержала палата представителей Конгресса США.