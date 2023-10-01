Вашингтон, 1 октября, 2023, 05:25 — ИА Регнум. США не должны позволить себе прекратить оказывать поддержку Украине, так прокомментировал принятие конгрессменами проекта временного финансирования правительства американский президент Джо Байден. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он сказал, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти и большая часть членов Конгресса поддерживают Украину, но в данном соглашении нового финансирования нет.

По словам Байдена, он ожидает от Маккарти сохранения позиции о полной приверженности дальнейшей поддержки Киева, которая необходима «в этот критический момент».

В итоге Байден поддержал принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования правительства США сроком на 45 дней (до 17 ноября), в который не включили помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 30 сентября сенат США одобрил законопроект временного финансирования правительства на 45 дней. Ранее проект поддержала палата представителей США в Конгрессе. Законопроект направили на подпись главе белого дома Джо Байдену, которому надо успеть принять решение до наступления шатдауна.

Ранее члены палаты представителей предлагали сократить расходы бюджета на 30% по всем статьям, кроме обороны, безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий.