Боррель пообещал поддержку Украине независимо от событий в США
Боррель: Евросоюз продолжит финансировать Украину независимо от США
Киев, 1 октября, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Киев не останется без помощи Евросоюза, независимо от происходящего в США, заявил 1 октября во время визита на Украину глава евродипломатии Жозеп Боррель.
«Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украине. Мы даже намерены повышать её, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», — сказал он.
Глава внешнеполитической службы ЕС признал трудности контрнаступления ВСУ из-за российской обороны, но помощь от европейских союзников не зависит от его результатов.
По словам Борреля, с начала 2023 года ЕС передал Украине 300 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 2,6 тыс. ракет. В Европе будет наращиваться производство боеприпасов для Украины, заверил дипломат.
Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Жозеп Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу. Он заявил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины в границах 1991 года и осуждает удары российских войск по военным и инфраструктурным объектам на Украине.
На следующий день, 1 октября, глава евродипломатии отправился в Киев, где вместе с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших солдат ВСУ. На мероприятии Боррель выразил поддержку Украине.
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС с начала вооружённого конфликта передал Украине €20 млрд. В общую сумму, по его словам, включены двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами — членами Евросоюза и финансирование из Европейского фонда мира (5,6 миллиарда евро).