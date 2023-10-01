Киев, 1 октября, 2023, 22:48 — ИА Регнум. Киев не останется без помощи Евросоюза, независимо от происходящего в США, заявил 1 октября во время визита на Украину глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

«Евросоюз будет продолжать финансовую поддержку Украине. Мы даже намерены повышать её, поскольку считаем происходящее экзистенциальной угрозой, наша помощь носит долгосрочный характер и никак не связана с тем, что происходит в США», — сказал он.

Глава внешнеполитической службы ЕС признал трудности контрнаступления ВСУ из-за российской обороны, но помощь от европейских союзников не зависит от его результатов.

По словам Борреля, с начала 2023 года ЕС передал Украине 300 тыс. снарядов калибра 155 мм, а также 2,6 тыс. ракет. В Европе будет наращиваться производство боеприпасов для Украины, заверил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября Жозеп Боррель прибыл с необъявленным визитом в Одессу. Он заявил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Украины в границах 1991 года и осуждает удары российских войск по военным и инфраструктурным объектам на Украине.

На следующий день, 1 октября, глава евродипломатии отправился в Киев, где вместе с лидером киевского режима Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших солдат ВСУ. На мероприятии Боррель выразил поддержку Украине.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС с начала вооружённого конфликта передал Украине €20 млрд. В общую сумму, по его словам, включены двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами — членами Евросоюза и финансирование из Европейского фонда мира (5,6 миллиарда евро).