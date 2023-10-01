Вашингтон, 1 октября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джозеф Байден подписал одобренный ранее Конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства США сроком на 45 дней — до 17 ноября. Об этом сообщил пул журналистов администрации президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«30 сентября президент подписал закон HR 5860, который предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года, продлевает действие некоторых истекающих полномочий», — пояснили в Белом доме.

Таким образом, подписание финансирования устранило ожидаемый шатдаун, который мог бы случиться с 1 октября.

Как сообщало ИА Регнум, США не должны позволить себе прекратить оказывать поддержку Украине, так прокомментировал принятие конгрессменами проекта временного финансирования правительства Байден.

По словам американского лидера, он ожидает от спикера Маккарти сохранения позиции о полной приверженности дальнейшей поддержки Киева, которая необходима «в этот критический момент».

В итоге Байден поддержал принятый обеими палатами Конгресса проект продления финансирования правительства США сроком на 45 дней, в который не включили помощь Украине.

Поздним вечером 30 сентября Сенат США одобрил законопроект временного финансирования правительства на 45 дней. Ранее проект поддержала палата представителей США в Конгрессе.

Госдепартамент и министерство обороны США придерживаются различных точек зрения на тему поставок оружия Украине.