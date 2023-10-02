Москва, 2 октября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) американского производства, запрещённые соответствующим договором, могут появиться в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. О такой вероятности 2 октября заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

DoD Баллистическая ракета средней дальности

«Мы наблюдаем практические действия, которые, на мой взгляд, с неизбежностью приведут к появлению и в Европе, и в АТР таких средств американского производства, которые ранее были запрещены Договором по РСМД», ― указал дипломат.

Также представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что из-за действий Вашингтона, который не откликнулся на призывы России объявить мораторий на размещение РСМД, исчезают основания для сохранения Москвой одностороннего моратория.

«Но пока никаких практических решений не принято», ― указал замглавы МИД.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты начали отработку действий по переброске в страны Европы ракетных систем, ранее запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По её словам, Военно-морские силы США демонстративно перешли к задействованию комплекса пусковой установки МК-70 в рамках манёвров, которые проводятся в странах ЕС с подключением союзников Вашингтона по НАТО.

Рябков заявил в апреле прошлого года, что Россия призвала США вернуться к рассмотрению запрета на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Однако западные страны отвергли предложение России о взаимном моратории.

В декабре Рябков заявил, что мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в настоящее время всё еще действует, но, если США развернут свои системы на территории Европы или Азии, «подход России изменится».

Посол по особым поручениям МИД России, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021–2022 годах Григорий Машков выразил мнение, чтоРоссии следует посмотреть, насколько оправдана её линия по неразмещению первыми РСМД в Европе, или нужно начинать подготовку к их развёртыванию. По его словам, прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя. Дипломат подчеркнул, что дальнейшее снижение стратегических наступательных вооружений без учёта потенциалов евроатлантических стран контрпродуктивно.

Третьего августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США давно нарушают «дух и букву» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он напомнил, что Вашингтон нелегитимно вывел из-под зачёта около ста стратегических наступательных вооружений, а неоднократные требования Москвы устранить эту проблему американская сторона проигнорировала.