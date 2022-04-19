Москва, 19 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Россия призвала США вернуться к рассмотрению запрета на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил 19 апреле замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Сергей Рябков

По его словам, ранее Вашингтон выдвигал серию возражений против инициативы Москвы совместно с Пекином разработать договор о неразмещении первыми оружия в космосе.

Однако США, как отметил Рябков, к конкретному диалогу по самой идее переходить еще не готов.

«И мы призываем США на профильных площадках включиться в конструктивное, я подчеркиваю, обсуждение данной тематики, не ограничиваясь только теми вопросами, которые они и их союзники обобщенно называют «ответственным поведением в космосе», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на комиссии ООН по разоружению, заявил, что объявленный Россией мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности остаётся в силе.

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