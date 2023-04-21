Москва, 21 апреля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. России следует посмотреть, насколько оправданна её линия по неразмещению первыми РСМД в Европе, или нужно начинать подготовку к их развёртыванию, сообщил 21 апреля посол по особым поручениям МИД России, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021–2022 годах Григорий Машков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Пуск ракеты

По его словам, прежняя формула стратегической стабильности исчерпала себя.

«Дальнейшее снижение СНВ без учёта потенциалов евроатлантических стран контрпродуктивно», — отметил посол по особым поручениям.

Машков отметил, что очевидна потребность в наращивании Россией тактического ракетного потенциала для действенного ответа на любые вызовы национальной безопасности, в том числе в Калининграде.

Как сообщало ИА REGNUM, посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков также заявил 21 апреля, что гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, приобретает неконтролируемый характер. Дипломат уточнил, что после истечения срока ДСНВ не исключено возникновение вакуума в поддержании стабильности, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям.