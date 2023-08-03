Вашингтон, 3 августа, 2023, 04:52 — ИА Регнум. США давно нарушают «дух и букву» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Па словам Антонова, Вашингтон отказался не только от заложенных в преамбуле Договора установок, но и от соблюдения центральных лимитов документа, ограничивающих количество стратвооружений. Америка нелегитимно вывела из-под зачёта около ста стратегических наступательных вооружений, а неоднократные требования России устранить эту проблему были игнорированы, добавил посол.

«Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики. <…> Реальная цель США — добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала», — считает Антонов.

Опубликованный Госдепартаментом доклад о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США, дипломат назвал пустым сотрясанием воздуха.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Москва приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Президент Владимир Путин тогда подчеркнул, что пока не разрывает договор, а причиной для такого решения стала политика Вашингтона, требующего от России выполнять условия договора, но нарушающего их по своему усмотрению.

Политолог, замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин считает, что назрела необходимость создавать новую, совершенно другую структуру стратегических ядерных сил.