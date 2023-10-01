Грозный, 1 октября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую российские военнослужащие отбили у ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

Он отметил, что в селе Ахмат-Юрт посетил базу специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат», проверил готовность личного состава и условия несения службы.

«Увиденным я остался доволен. Сразу отметил про себя высокую дисциплину, чистоту и порядок на территории центра. Всё на своих местах. Образцовый показатель и пример для других учебно-тренировочных баз», — написал Кадыров.

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Он добавил, что в ходе посещения базы он также осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую российские солдаты отбили у ВСУ в зоне спецоперации.

«Ссылаясь на эту технику, ещё недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли ещё будет», — написал чеченский лидер.

Как передавало ИА Регнум, военный аналитик Драго Босник заявил, что уничтожение дорогостоящего вооружения НАТО вызвало панику в Пентагоне. По его словам, за кулисами Пентагон находится в режиме тихой паники, поскольку видит, что на Украине горит оружие НАТО стоимостью в сотни миллиардов долларов, а соотношение потерь сил киевского режима и российских военных приближается к 10:1.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября заявил, что западные страны поставляют Украине всё новые виды вооружения, но оно оказывается неэффективным в боях с ВС РФ и «постепенно утрачивается на поле боя».

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинских войск. В июле российский лидер отметил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства.

Кроме того, 17 июня российский лидер заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как горят немецкие танки.

Глава российского государства уточнил 12 сентября, что с начала спецоперации Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих, а также 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.