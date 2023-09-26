Москва, 26 сентября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Контрнаступление ВСУ захлебнулось, а всё новые попытки киевской армии атаковать приводят лишь к новым огромным потерям в их рядах, заявил 26 сентября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру», — цитирует заявление Патрушева на российско-египетских консультациях по безопасности в Каире «Российская газета».

Западные страны тем временем поставляют Украине всё новые виды вооружения, но оно оказывается неэффективным в боях с ВС РФ и «постепенно утрачивается на поле боя», добавил секретарь Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки ВСУ провести контрнаступление остаются безуспешными. В сентябре 2023 года киевская армия потеряла более 17 тысяч военнослужащих, а российские войска в этот же период расширили зону контроля на купянском направлении в Харьковской области, отметил министр.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года отмечал, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент. Путин также призвал киевские власти перестать «плясать под чужую дудку» и подумать об интересах собственной страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 26 сентября вопрос о возможных поставках на Украину американских дальнобойных ракет ATACMS и об уже начатых поставках танков Abrams, отметил, что ни эти, ни какие-либо иные виды вооружения не смогут изменить исход специальной военной операции.