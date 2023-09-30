Пекин, 30 сентября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Уничтожение дорогостоящего вооружения НАТО вызвало панику в Пентагоне, написал военный аналитик Драго Босник в статье, опубликованной в InfoBRICS.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, за кулисами Пентагон находится в режиме тихой паники, поскольку видит, что на Украине горит оружие НАТО стоимостью в сотни миллиардов долларов, а соотношение потерь сил киевского режима и российских военных приближается к 10:1.

Согласно западным источникам, на которые ссылается Босник, проблема таких потерь заключается в западной подготовке украинских военных и оснащении. «Единственная причина, по которой киевский режим вообще смог удержаться, заключается в том, что командование ВСУ вернулось к подготовке советских времён», — говорится в материале.

Военный эксперт также отметил, что зарубежные правительства и их СМИ пытались продвигать идею превосходства западного оружия над российским, что оказалось ложью. Украинские военнослужащие предпочитают использовать старые советские аналоги, поскольку западная техника не помогла ВСУ достичь успехов во время контрнаступления.

Босник подчеркнул, что западные эквиваленты чрезвычайно эффективны лишь на «военных неделях моды» и в Голливуде.

Ранее военный аналитик назвал российские истребители Су-34, вооружённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», угрозой для Украины и НАТО. Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл позднее подтвердил, что российские истребители Су-35 и ударные вертолёты Ка-52 представляют собой непреодолимую проблему для ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 26 сентября заявил, что западные страны поставляют Украине всё новые виды вооружения, но оно оказывается неэффективным в боях с ВС РФ и «постепенно утрачивается на поле боя».