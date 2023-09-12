Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/ТАСС

«Украина проводит так называемое контрнаступление. А результатов нет. С начала контрнаступления потери личного состава — 71 тысяча человек», — сообщил глава государства.

Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что киевская армия с начала летнего контрнаступления потеряла уже более 70 тыс. военнослужащих.

Он добавил, что ВСУ ощущают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта.