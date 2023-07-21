Москва, 21 июля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Результатов украинского контрнаступления нет. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза

«Сегодня очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти. Результатов, во всяком случае пока, нет», — сказал Путин.

Он отметил, что киевскому режиму не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, ни тысячи иностранных наёмников и советников.

Как сообщало ИА Регнум, американский телеканал CNBC заявил, что наступление ВСУ протекает крайне вяло, а возможность положительного для них исхода практически упущена. По словам военного эксперта Майкла Кларка, наступление должно было состоять из двух этапов — выявления слабых сторон и продвижения вперёд, но ВСУ застряли на первом этапе. Также отмечалось, что российская армия создала непреодолимые препятствия для ВСУ, основательно укрепив свои позиции.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские военные потеряют способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета или началу осени. По его словам, ВСУ на верном пути к этому.