Москва, 20 сентября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Российские миротворцы с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе эвакуировали 3154 человека, включая 1428 детей, сообщили в Минобороны России.

Министерство обороны России

«Силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено 3154 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Минобороны, всех эвакуированных жителей Нагорного Карабаха обеспечили местами для отдыха и горячим питанием. Медики оказали помощь 16 мирным жителям.

Ранее 20 сентября Минобороны сообщало, что российские миротворцы эвакуировали из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха более 2000 человек, в том числе 1049 детей.

В Нагорном Карабахе 19 сентября начались бои. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». МИД Азербайджана потребовал вывести из Карабаха армянских военных и распустить руководство непризнанной республики.

В офисе омбудсмена Нагорного Карабаха сообщили, что в результате боевых действий по состоянию на 19 сентября погибли 27 человек, двое из которых — мирные жители. Ещё более 200 человек получили ранения. По данным армянских СМИ, в Нагорном Карабахе пострадали более 200 взрослых и 12 детей.

Армения осудила действия Азербайджана, назвав их масштабной агрессией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет и что Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 сентября, что Россия считает ситуацию в Карабахе внутренним делом Азербайджана. Азербайджан действует на своей территории, что признано руководством Армении, подчеркнул представитель Кремля. До этого, комментируя обвинения Армении в адрес миротворцев в Карабахе, Песков отметил, что они не имеют оснований.

В октябре 2022 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой Нагорный Карабах относится к территории Азербайджана. Позже в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике он также заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.