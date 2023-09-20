Москва, 20 сентября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Россия считает ситуацию в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Безусловно, Карабах — это внутреннее дело Азербайджана». И Азербайджан действует на своей территории, что признано руководством Армении», — сказал Песков в комментарии Первому каналу.

Ранее Песков уже напоминал, что де-юре Баку, начав боевые действия в Нагорном Карабахе, ведёт их на своей территории. Частью Азербайджана Карабах признал сам премьер Армении Никол Пашинян в октябре на саммите в Праге. Кроме того, 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян также заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. Ситуация обострилась в сентябре 2020 года. Однако при посредничестве РФ 9 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворцы с целью наблюдения за функционированием гуманитарных коридоров.

Во время нынешнего сентябрьского обострения миротворцы продолжили свою работу и помогли эвакуироваться мирному населению Карабаха в более безопасные районы. Россияне оказали медицинскую и гуманитарную помощь, и при посредничестве командования российского миротворческого контингента Баку и Степанакерт 20 сентября объявили о полном прекращении огня.

Азербайджан сообщил, что уже подготовил план реинтеграции армян в Карабахе.