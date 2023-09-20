Москва, 20 сентября, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что новый штамм коронавируса «Пирола» заразнее своего предшественника «Омикрона». О том, грозит ли новая вспышка эпидемии, насколько опасен этот вирус и нужно ли прививаться, говорится в материале РИА Новости.

Егор Алеев/ТАСС

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отметил рост количества госпитализаций. Заболеваемость повысилась в 70 субъектах.

Старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков заявил, что прививать сейчас нет смысла, особенно ранее привитым или переболевшим. Иммунолог заявил, что «Пирола» на самом деле старше других субвариантов «Омикрона» и стала распространяться, лишь когда достаточно мутировала. По его словам, иммунная система не распознает их и поэтому пропускает патоген дальше в организм, отсюда и заразность.

В свою очередь, Ольга Уланкина, врач и эксперт лаборатории «Гемотеста», сказала, что тем, кто работает с большим количеством людей, пользуется общественным транспортом каждый день в час пик, следует сделать прививку.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов порекомендовал не пренебрегать вакцинацией. Он напомнил, что современные штаммы сильно отличаются от материнского «уханьского», на базе которого были синтезированы вакцины.

Как сообщало ИА Регнум, доктор медицинских наук и известный телеведущий Александр Мясников рассказал 17 сентября, что «Омикрон» мутирует куда быстрее, чем разрабатываются вакцины. Он напомнил, что в России доступны несколько разновидностей вакцин от COVID, но все они разработаны против первоначального коронавируса.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, масочный режим в России вводить не планируется, локальные ограничения могут временно вводиться в учреждениях из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 11 сентября объявила старт прививочной кампании в России. Ранее она заявляла, что российские вакцины показали очень хорошую эффективность от гриппа, который распространён в стране, чувствительность гриппа к российским вакцинам не ослабла.

В Роспотребнадзоре 18 сентября заявили, что новый вариант коронавируса BA.2.86 «Пирола» заразнее предшественников. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов пояснил 19 августа, что вариант BA.2.86 не несёт серьёзной опасности. По его словам, «оригинальный» SARS-CoV-2 продолжает мутировать практически ежедневно, поскольку таким образом адаптируется к меняющимся внешним условиям.